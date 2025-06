Ein Mann ist im Treptower Park dabei zu urinieren, als er plötzlich mit einem Messer attackiert wird. Er kommt schwer verletzt in eine Klinik. Was war der Grund für die Attacke?

Berlin - Ein Mann ist im Treptower Park in Berlin beim Urinieren von hinten angegriffen und mit einem Messer in den Hals gestochen worden. Zeugen entdeckten den 41-Jährigen am Sonntagabend mit einer blutenden Wunde am Hals auf dem Boden und leisteten Erste Hilfe, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde der Mann in eine Klinik gebracht, wo er notoperiert wurde. Lebensgefahr solle nicht bestehen, sagte eine Sprecherin.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Ob der Mann attackiert wurde, weil er in den Park urinierte, oder ob es einen anderen Grund gab, konnte die Polizei nicht sagen - auch nicht, wie viele Täter beteiligt waren. Laut der Sprecherin bekam der 41-Jährige nicht mit, dass sich jemand von hinten näherte.