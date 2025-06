Magdeburg - Unwetter mit Starkregen und Sturmböen werden in Sachsen-Anhalt erwartet. Dabei sind die Aussichten laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bis zum Freitag vor allem tagsüber ungemütlich.

Der Mittwoch startet zumeist heiter. Ein nahendes Tief setzt dem ruhigen Wetter gegen Mittag ein Ende. Dabei sind im Laufe des Tages Regenmengen von bis zu 35 Litern pro Quadratmeter, Sturmböen bis zu 80 Kilometern pro Stunde sowie Gewitter mit Hagel möglich. Bei Werten zwischen 23 und 27 Grad wird es dabei sommerlich schwül. In der Nacht zieht die Unwetterfront, die vor allem den Harz sowie den Kreis Mansfeld-Südharz betrifft, langsam nach Osten hin ab.

Auch am Donnerstag und Freitag zeigt sich ein ähnliches Bild: Gewitter am Tag und ruhigeres Wetter in der Nacht. Dabei kühlt es sich am Donnerstag auf 20 bis 23 Grad ab, bevor am Freitag wieder bis zu 24 Grad erreicht werden können. Regen, Wind und Gewitter schwächen sich laut DWD zwar leicht ab, haben Sachsen-Anhalt bis zum Ende der Arbeitswoche jedoch weiterhin fest im Griff.