Nach einem Unfall unweit der Grenze zu Brandenburg brennt ein Fahrzeug aus. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Priborn - Bei der Kollision zweier entgegenkommender Autos auf einer Landstraße bei Priborn (Mecklenburgische Seenplatte) unweit der Grenze zu Brandenburg sind drei Menschen verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache sei ein 71-Jähriger mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei unter Verweis auf bisherige Erkenntnisse mit. Anschließend sei der Wagen dort mit einem weiteren Auto zusammengestoßen.

Die 70 Jahre alte Beifahrerin des 71-Jährigen wurde demnach schwer verletzt per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 71-Jährige sowie der 79 Jahre alten Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs kamen ebenfalls verletzt in eine Klinik. Die Autos wiesen jeweils einen Totalschaden auf. Eines war demnach in Brand geraten.