Nur noch eine Woche bis Silvester. Thüringens Gesundheitsministerin Katharina Schenk ruft zum vorsichtigen Umgang mit Böllern und Raketen auf. Welche Regeln gelten?

Was gilt für das Böllern zu Silvester? Ministerin mahnt

Damit es Silvester zu keinen Unfällen kommt, sollten einige Regeln beachtet werden. (Symbolbild)

Erfurt - Eine Woche vor Silvester mahnt die Thüringer Gesundheitsministerin Katharina Schenk (SPD) zum vorsichtigen Umgang mit Feuerwerk. „Die meisten Unfälle beim Abbrennen von Böllern und Feuerwerkskörpern entstehen aus Unwissenheit, Unachtsamkeit und Leichtsinn. Wer also nicht auf Pyrotechnik verzichten möchte, sollte unbedingt sorgfältig damit umgehen“, erklärte Schenk laut Mitteilung.

Erwachsene sollten Kindern und Jugendlichen mit gutem Beispiel vorangehen und alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen einhalten sowie auf Mitmenschen und Tiere Rücksicht nehmen. Doch welche Regeln sollten beachtet werden?

Was gilt für den Verkauf?

Die meisten Feuerwerkskörper gehören den Angaben zufolge zur Kategorie 2 und dürfen nur an Erwachsene ab 18 Jahren verkauft werden. Zudem ist der Verkauf nur vom 29. bis 31. Dezember und nur in Verkaufsräumen gestattet. Selbstbedienung ist verboten.

Woran erkenne ich legale Böller?

Zugelassene Feuerwerkskörper sind mit einer Registriernummer und dem CE-Zeichen gekennzeichnet. Feuerwerkskörper der Kategorie 2 sollten zudem eine Gebrauchsanweisung enthalten.

Wann kann ich Raketen verschießen?

Das Verschießen von Silvesterraketen ist nur in der Zeit vom 31. Dezember 2025 bis zum 1. Januar 2026 zulässig. Nur Erwachsene, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, dürfen Feuerwerk der Kategorie 2 zünden.

Wo darf nicht geböllert werden?

Das Zünden von Feuerwerkskörpern ist in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Fachwerkhäusern nicht erlaubt. Grund dafür sind Lärm- und Brandschutz. Auch an Orten, für die zusätzlich ein Abbrennverbot für den Jahreswechsel verfügt wurde, ist die Knallerei tabu.

Auf wen sollte ich besonders Rücksicht nehmen?

Auf kleine Kinder und ältere Menschen sollte besonders Rücksicht achtgegeben werden, aber auch auf andere Menschen, für die das Abbrennen von Feuerwerk eine Belästigung oder eine Gefährdung darstellen können. Das gelte auch für Haustiere, die verstört und ängstlich reagieren könnten.

Darf ich Böller selber basteln?

Auf keinen Fall dürfen Böller oder Raketen selbst gebastelt werden. Dabei kann es zu lebensgefährlichen bis tödlichen Zwischenfällen kommen. Mit weggeworfenen und scheinbar noch nicht gezündeten Silvesterraketen sollte auch vorsichtig umgegangen werden, da auch von ihnen unberechenbare Gefahren ausgehen können.

Was ist am sichersten?

Am sichersten ist es den Angaben zufolge, auf das Abbrennen von Feuerwerkskörpern zu Silvester zu verzichten. Auf zentralen Plätzen durchgeführte Silvester-Feuerwerke bieten eine sichere Alternative zur privaten Böllerei.