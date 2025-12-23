Bei einem Brand im Erzgebirgskreis waren am Wochenende 18 Bungalows niedergebrannt. Jetzt gibt es Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung.

Nach dem Großbrand einer Bungalowanlage nahe dem Greifenbachstauweiher ermittelt die Polizei jetzt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. (Symbolbild)

Geyer - Nach dem Großbrand in einer Bungalowanlage in Geyer (Erzgebirgskreis) am Wochenende ermittelt die Polizei wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Nach Angaben der Ermittler wurden mehrere Brandausbruchstellen festgestellt. In den vergangenen Tagen waren ein Brandursachenermittler der Chemnitzer Kriminalpolizei sowie zwei Brandmittelspürhunde im Einsatz.

Auf einer Fläche von etwa 100 mal 30 Metern waren am Sonntag 18 Bungalows vollständig niedergebrannt, zehn weitere wurden beschädigt. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Der entstandene Sachschaden könne weiterhin noch nicht genau beziffert werden.