Genthin - Mutmaßliche Schokodiebe sind der Polizei in Genthin (Jerichower Land) bei einer Verkehrskontrolle ins Netz gegangen. In Tüten und Taschen fanden die Beamten im Wagen 150 bis 200 Kilogramm Schokolade, wie die Polizei in Burg mitteilte. Außerdem fanden sie in dem Auto drei Jacken, deren Innen- und Außentaschen für Ladendiebstähle präpariert sind. Sie waren noch mit Schokoladentafeln gefüllt.

Um herauszufinden, woher die Süßwaren stammten, warfen die Polizisten einen Blick in die Suchhistorie des Navigationssystems sowie der Handys der beiden Autoinsassen. Dort fanden sie immer wieder Discounter einer bestimmten Einzelhandelskette - allesamt im Bundesland Brandenburg und in Berlin. Eine der Personen ist der Polizei bereits wegen früherer Diebstähle bekannt. Nun wird gegen die beiden Personen ermittelt.