RB Leipzig braucht schon bald wieder einen neuen Cheftrainer. Nun taucht ein Name auf, der sich im Kosmos von Red Bull bestens auskennt.

Leipzig - Einem Bericht der „Bild“ zufolge soll der aktuelle Coach des saudi-arabischen Clubs Al-Ahli, Matthias Jaissle, auch ein möglicher Kandidat für den Trainerposten bei RB Leipzig vom Sommer an sein. Der ehemalige Profi war im Juli 2023 von Red Bull Salzburg in die Saudi Professional League gewechselt, er wird an diesem Samstag 37 Jahre alt.

Jaissle hatte mit dem früheren Haupt-Fußballteam des österreichischen Getränkeunternehmens 2022 das Double gewonnen, 2023 die Meisterschaft. Zudem arbeitete Jaissle vor seinem Engagement bei Red Bull Salzburg von 2014 bis 2017 als Co-Trainer im Jugendbereich von RB Leipzig.

Gomez und Schäfter sollen viel von Jaissle halten

Laut „Bild“ soll Jaissle dank seines Vertrags in Saudi-Arabien angeblich der bestbezahlte deutsche Trainer sein. Sein Kontrakt dort ist zudem noch bis Ende Juni nächsten Jahres gültig. Jaissle soll es aber nach Europa zurückziehen, hieß es in dem Bericht. Laut „Bild“ halten Mario Gomez, Technischer Direktor bei RB, und RBL-Geschäftsführer Marcel Schäfer große Stücke auf ihn.

Nach der Trennung von Marco Rose hat Zsolt Löw den Posten beim Fußball-Bundesligisten bis zum Saisonende übernommen.