Auto überschlägt sich in Wanzleben - drei Schwerverletzte

Drei Menschen werden bei einem Autounfall in Wazleben schwer verletzt. (Symbolbild)

Wanzleben - Bei einem Autounfall auf der B246 in Wanzleben (Landkreis Börde) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Der 19-jährige Fahrer sei in Richtung des Ortsteils Blumenberg unterwegs gewesen und habe links einbiegen wollen, teilte die Polizei mit. Nach eigenen Angaben nahm er die Kurve zu eng und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto überschlug sich und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Die drei schwer verletzten Insassen wurden in Krankenhäuser gebracht.