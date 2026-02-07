Ein Auto kommt von der Straße ab, rammt einen Baum und bleibt schließlich auf dem Dach liegen. Für den 29 Jahre alten Fahrer hat das schlimme Folgen.

Westerstede - Ein 29 Jahre alter Autofahrer hat sich im Landkreis Ammerland mit seinem Auto überschlagen und schwere Verletzungen erlitten. Das Auto sei bei dem Unfall am Freitagabend auf dem Dach liegengeblieben, teilte die Polizei mit. Aus zunächst ungeklärter Ursache war der Wagen auf gerader Strecke alleinbeteiligt nach links von der Straße abgekommen, rammte einen Baum und ein Verkehrsschild. Die Verletzungen des 29-Jährigen wurden als schwer, aber nicht lebensgefährlich eingestuft. Der Mann kam ins Krankenhaus.

Weil zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass ein weiterer Mensch im Auto war, suchte eine Drohneneinheit der Feuerwehr die nähere Umgebung ab - allerdings vergeblich. Dem 29-Jährigen wurde im Krankenhaus Blut abgenommen, weil der Einfluss von Alkohol oder anderer berauschender Mittel für die Polizei denkbar war.