Am Leopoldplatz wird ein Mann auf der Straße von einem Auto überrollt und tödlich verletzt. Er soll auf der Straße gelegen haben. Der Autofahrer flüchtet zunächst. Was ist bekannt?

Berlin - Ein 61 Jahre alter Fußgänger ist in Berlin-Wedding von einem Auto überrollt und tödlich verletzt worden. Der Mann soll aus noch ungeklärter Ursache auf der Straße gelegen haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der 79-jährige Autofahrer flüchtete zunächst am Montagabend vom Unfallort, meldete sich aber am nächsten Tag im Beisein von Verwandten bei einem Polizeiabschnitt.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge ist der Mann mit dem Auto auf der Schulstraße in Richtung Luxemburger Straße gefahren. Auf Höhe des Leopoldplatzes soll es dann zu dem Unfall gekommen sein. Der 61-Jährige erlag seinen Verletzungen wenig später im Krankenhaus. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.