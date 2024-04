Magdeburg - Ein Autofahrer ist bei dem Zusammenstoß mit einem Lkw in Magdeburg tödlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge fuhr der 44-Jährige am frühen Donnerstagmorgen auf dem August-Bebel-Damm. An der Kreuzung zum Glindenberger Weg stieß er dann mit einem linksabbiegenden Lkw zusammen, der gerade auf die Autobahnauffahrt zur A2 fahren wollte. Der 44-Jährige erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort. Das Auto wurde durch den Unfall vollständig zerstört und musste mit dem Lkw abgeschleppt werden. Der 55-jährige Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

Wegen der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme wurde die Anschlussstelle zur Autobahn voll gesperrt. Die Kreuzung sei demnach teilweise gesperrt. Nach Angaben der Polizei sollen die Sperrungen noch bis in die Mittagsstunden andauern. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Den Angaben zufolge wurde ein Unfallgutachter zu den Ermittlungen hinzugezogen.