Ein Auto kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem entgegenkommenden Wagen. Darin sitzt eine Familie mit einem vierjährigen und einem siebenjährigen Kind.

Laatzen - Beim Zusammenstoß zweier Autos in Laatzen bei Hannover sind fünf Menschen verletzt worden. Darunter sind auch eine Vierjährige und eine Siebenjährige, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte. Zwei Beteiligte kamen dem Sprecher zufolge nach dem Unfall am Samstagnachmittag ins Krankenhaus. Wie schwer sie verletzt wurden, konnte der Beamte nicht sagen.

Ein 67-Jähriger war ersten Erkenntnissen zufolge aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten. Ein Fahrzeug konnte ihm noch ausweichen. Doch der Wagen kollidierte dann mit dem nachfolgenden Auto mit vier Insassen. Der 67-Jährige, der 24 Jahre alte Fahrer des anderen Autos, seine 25-jährige Beifahrerin sowie die beiden Kinder im Alter von sieben und vier Jahren wurden verletzt. Die Straße wurde zwischenzeitlich gesperrt.