Alarm, Video, Handy: Zwei Einbrecher flüchten Hals über Kopf von einem Grundstück in Brandenburg. Doch nicht nur die Technik hilft der Polizei.

Woltersdorf - Die moderne Sicherheitstechnik des Hausbesitzers hat Einbrechern in Brandenburg ihre Tour vermasselt. Als die beiden Männer in das Haus in der Gemeinde Woltersdorf (Landkreis Oder-Spree) einsteigen wollten, löste die Alarmanlage zugleich die Videoüberwachung aus - und der Eigentümer wurde per Handy zugeschaltet.

Das Duo verließ daraufhin am Samstagabend eilig rückwärts und ohne Beute das Grundstück, wie die Polizei mitteilte. Dank Videomaterial wissen die Ermittler aber, dass einer der Männer eine auffällige Steppjacke mit Aufschrift trug. Und dank aufmerksamer Nachbarn fiel auch ein grauer Kombi mit Berliner Kennzeichen auf. Die Polizei in der Hauptstadt prüft, ob ein Zusammenhang zu dem missglückten Einbruch besteht, wie es hieß.