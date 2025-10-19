Dichter Rauch steigt vom Gelände einer Recyclingfirma auf - was ist passiert?

Bad Harzburg - Zu einem Großbrand ist es auf dem Gelände einer Elektrorecyclingfirma in Bad Harzburg (Kreis Goslar) gekommen. Mindestens zehn Container standen in Flammen, wie ein Polizeisprecher sagte. Mittlerweile ist das Feuer demnach unter Kontrolle. In der Nacht veröffentlichte die Feuerwehr eine Warnmeldung an die Bevölkerung, Fenster und Türen wegen der Rauchentwicklung geschlossen zu halten.

Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.