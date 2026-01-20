Ein Autofahrer ist im Wartburgkreis mit seinem Wagen unterwegs - als vor ihm plötzlich mehrere Kühe auftauchen. Er versucht zu bremsen, doch es kommt zum Unfall.

Barchfeld-Immelborn - Ein Autofahrer ist in Barchfeld-Immelborn (Wartburgkreis) mit seinem Wagen gegen eine Kuh gefahren, als diese mit weiteren Tieren die Straße überquerte. Der 25-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Die Kuh erlitt schwere Verletzungen. Das Auto hatte einen Totalschaden.

Wo genau die Tiere herkamen, war zunächst nicht klar. Der Halter der Tiere sei aber bekannt. Laut Polizei liefen die Tiere in der Nacht plötzlich auf die Straße. Der Fahrer konnte demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit seinem Wagen gegen das Tier.