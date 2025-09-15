Bei einem Unfall in Hannover kracht ein Auto gegen mehrere Fahrradbügel auf dem Fußweg. Ein Mensch wird verletzt. Bei dem Fahrer werden mehr als zwei Promille gemessen.

Hannover - Ein Auto ist in Hannover in 14 Fahrradständer geprallt und hat sich anschließend überschlagen. Der 24 Jahre alte Fahrer habe den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Auf dem Gehweg prallte das Auto gegen insgesamt 14 Fahrradbügel und 5 dort abgestellte Fahrräder.

Durch den Aufprall überschlug sich der Wagen. Die Beifahrerin des Autos wurde leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest bei dem unverletzten Fahrer ergab laut Polizei einen Wert von 2,18 Promille. Ihm wurde am frühen Sonntagmorgen zudem eine Blutprobe entnommen.

Gegen ihn wird unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Die Ermittler schätzen den Sachschaden auf rund 36.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach den Eigentümern der am Unfallort abgestellten Fahrräder.