Freie Schulen in Thüringen könnten bald mehr Unterstützung erhalten. Ein Gesetzentwurf sieht zusätzliche Millionen Euro und weniger Bürokratie vor.

Erfurt - Die freien Schulen in Thüringen sollen nach dem Willen der Brombeer-Koalition mehr Geld bekommen. Geplant ist ein Anstieg der Finanzhilfen um 13,6 Millionen Euro auf 272,5 Millionen Euro, wie die Fraktionen von CDU, BSW und SPD mitteilten. Ein entsprechender Gesetzentwurf sei beim Landtag eingereicht worden. Da die drei Parteien nur 44 von 88 Landtagssitzen haben, sind sie auf Stimmen der Linke oder der AfD angewiesen.

Die Finanzhilfen sollen demnach in den Folgejahren „dynamisch fortgeschrieben“ werden. Auch die Nachweise zu den Finanzhilfen sollen künftig nur noch stichprobenhaft und nicht mehr flächendeckend geregelt werden. Das bedeute weniger Papierarbeit, hieß es.