Schwerer Unfall in Tempelhof: Ein Auto rammt Ampeln und erfasst dann eine Fußgängerin. Sie wird lebensgefährlich verletzt. Rund um den Platz der Luftbrücke kommt es zu Staus.

Berlin - Ein Auto hat auf einer Kreuzung in Berlin-Tempelhof zwei Ampeln gerammt und anschließend eine Fußgängerin erfasst. Die Frau kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Spezialklinik, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Ursache für den Unfall war noch unklar. Im Auto befanden sich zwei Menschen.

Demnach war das Fahrzeug am Platz der Luftbrücke zunächst gegen eine Baustellenampel auf einer Mittelinsel geprallt und dann gegen eine weitere Ampel. Eine Person aus dem Auto habe ebenfalls vom Rettungsdienst behandelt und in eine Klinik gebracht werden müssen.

Staus im gesamten Umfeld

Nach dem Unfall war die Kreuzung am Platz der Luftbrücke und Mehringdamm gesperrt worden. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) warnte am Nachmittag auf der Plattform X vor langen Staus im gesamten Umfeld. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.