Ein Auto fährt in der Münchner Innenstadt in eine Haltestelle. Mehrere Menschen werden verletzt, drei von ihnen schwer. Der Rettungsdienst ist im Großeinsatz.

Auto fährt in Haltestelle - mehrere Verletzte

München - Ein Auto ist laut Polizei in München in eine Haltestelle gefahren. Bei dem Vorfall im Bereich der Donnersbergerbrücke seien drei Menschen schwer verletzt worden, teilte die Berufsfeuerwehr München via X mit. Laut einem Feuerwehrsprecher wurden zudem drei Leichtverletzte gemeldet. Der Rettungsdienst sei mit einem Großaufgebot vor Ort.

„Es sieht nach einem Unfall aus“, sagte eine Polizeisprecherin. „Nach aktuellem Kenntnisstand ist kein anderer Hintergrund bekannt.“ Weitere Details blieben zunächst unklar. Der Bereich der Haltestelle sei weiträumig abgesperrt worden. Mehrere Tram- und Buslinien wurden umgeleitet.