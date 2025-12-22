In Gießen kommt es am Abend zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein Auto soll in eine Bushaltestelle gefahren sein, drei Menschen sind laut Polizei verletzt.

Gießen - In Gießen ist ein Mann mit seinem Auto nach Polizeiangaben in eine Bushaltestelle gefahren und hat dabei drei Menschen verletzt, einen von ihnen schwer. Nach ersten Ermittlungen soll der 32-Jährige zuvor mit seinem Auto an einer Ampel gegen zwei Fahrzeuge geprallt sein. Er habe seine Fahrt fortgesetzt und sei dann gegen die Bushaltestelle gefahren.

Danach sei der Mann weitergefahren und habe seinen Wagen später gestoppt, hieß es. Der 32-Jährige aus Aserbaidschan, der in Gießen lebt, wurde von der Polizei festgenommen. Ein Polizeisprecher wollte sich nicht zu der Frage äußern, ob die Ermittler von einem Unfall oder einem zielgerichteten Verhalten des Fahrers ausgehen. „Die genaueren Umstände des Sachverhalts sind derzeit nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen“, sagte der Sprecher. Die Polizei hat den Bereich an der Südanlage abgesperrt.