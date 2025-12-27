Kurz vor Mitternacht wurde die Feuerwehr wegen eines Unfalls in Dresden-Niedersedlitz alarmiert. (Symbolbild)

Dresden - Nach einem Kreislaufstillstand ist ein 70 Jahre alter Autofahrer im Dresdner Stadtteil Niedersedlitz gegen eine Straßenlaterne gefahren. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden den Mann in der Nacht zu Samstag bewusstlos vor, wie die Feuerwehr mitteilte. Hinzugerufene Ersthelfer ergriffen Wiederbelebungsmaßnahmen. Der Mann und seine Beifahrerin wurden in ein Krankenhaus gebracht.