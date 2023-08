Wilkau-Haßlau/Zwickau - Ein Auto ist auf der Autobahn A72 bei Wilkau-Haßlau (Kreis Zwickau) gegen die Schutzplanke gefahren und auf das Dach gekippt. Der 78 Jahre alte Fahrer und dessen gleichaltrige Begleiterin kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Zwickau am Freitag mitteilte. Es entstand ein Schaden von rund 10.500 Euro. Der Mann war am Donnerstagmittag in Richtung Leipzig unterwegs, als er aus zunächst nicht geklärter Ursache kurz vor dem Anschluss Zwickau-Ost rechts von der Fahrbahn abkam.