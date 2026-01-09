Eine 87-Jährige wird beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst. Sie stirbt im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Tonna - In Tonna (Landkreis Gotha) ist eine 87 Jahre alte Fußgängerin von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Sie verstarb kurze Zeit nach dem Unfall in einem Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei überquerte die Frau eine Straße, als sie von dem Auto erfasst wurde. Die 47 Jahre alte Fahrerin wurde seelsorgerisch betreut.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen noch. Ein Gutachter soll dabei helfen, den genauen Ablauf zu klären.