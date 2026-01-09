Trotz Neustarts am Samstag kann es in Bremen weiter zu Verspätungen, Umleitungen und Ausfällen kommen. Welche Linien von Sturmtief „Elli“ betroffen sind und wie Sie auf dem Laufenden bleiben.

Seit dem Nachmittag verkehren nach Angaben des Unternehmens wieder einzelne Linien. Andere bleiben vorerst eingestellt.

Bremen - Nach den witterungsbedingten Einschränkungen will die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) den Bus- und Straßenbahnbetrieb ab Samstag wieder regulär aufnehmen. Ziel sei demnach, das Angebot in Bremen-Stadt und Bremen-Nord mit Betriebsbeginn am Samstag vollständig zu normalisieren, teilte das Verkehrsunternehmen mit.

Wegen der weiterhin winterlichen Witterung könnten Einschränkungen im Bus- und Straßenbahnverkehr jedoch nicht ausgeschlossen werden. Nach dem witterungsbedingten Komplettstopp hat die BSAG erst kürzlich den Busverkehr in Bremen teilweise wieder aufgenommen. Seit dem Nachmittag verkehren nach Angaben des Unternehmens wieder einzelne Linien. Andere bleiben vorerst eingestellt.

Weiterhin Verspätungen, Umleitungen und kurzfristige Ausfälle

Schon wieder unterwegs sind demnach die Buslinien 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 52, 57 und 58. Alle übrigen Buslinien in Bremen-Stadt und Bremen-Nord fahren weiterhin nicht, wie es hieß.

Die BSAG weist darauf hin, dass es auch auf den wieder aufgenommenen Linien weiterhin zu erheblichen Verspätungen, Umleitungen und kurzfristigen Ausfällen kommen kann. Gleiches gilt für den Verkehr der Straßenbahn: Dort sei der Betrieb zwar nicht vollständig eingestellt, es komme aber ebenfalls zu Einschränkungen.

Informationen für Fahrgäste im Internet und per Telefon

Fahrgäste sollten sich vor Fahrtantritt auch am Samstag noch unbedingt über den aktuellen Stand informieren. Eine regelmäßig aktualisierte Übersicht gibt es auf der Internetseite der BSAG sowie in der FahrPlaner-App. Telefonische Auskünfte erteilt zudem die 24-Stunden-Servicehotline des Verkehrsverbunds Bremen/Niedersachsen (VBN).