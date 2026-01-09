Auf einer Straße in der Gemeinde Zetel geht nichts mehr. Auto um Auto bleibt wegen der Witterung stecken.

Zetel - In der Gemeinde Zetel (Landkreis Friesland) sind auf einer Straße zahlreiche Fahrzeuge wegen der Witterungsverhältnisse festgefahren. Insgesamt blieben dort 15 Autos und drei Lastwagen stecken, wie die Polizei mitteilte. Der betroffene Streckenabschnitt auf der Blauhander Straße ist derzeit nicht passierbar. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu meiden und alternative Routen zu nutzen.