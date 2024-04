In Hamburg brennt am Freitagmorgen ein Pkw auf der A7 bei Heimfeld. In Richtung Norden ist deshalb nur ein Streifen befahrbar.

Hamburg - Der Brand eines Kleinlasters hat am Freitagmorgen auf der A7 zu Verkehrsbehinderungen geführt. Im Bereich Hamburg-Heimfeld sei Richtung Norden nur ein Fahrstreifen befahrbar, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen. Hier hatte demnach ein Kleinlaster voll gebrannt. Die Brandursache sei zunächst unklar gewesen. Verletzt wurde niemand. Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten den Brand gegen 7.45 Uhr gelöscht. Die Aufräumarbeiten dauerten aber danach zunächst an. Laut einer Sprecherin der Verkehrsleitzentrale staute sich der Verkehr deshalb bis auf die A261.

Ein weiterer Abschnitt der A7 an der Anschlussstelle Volkspark war am Freitagmorgen voll gesperrt gewesen. Hier kollidierten laut Polizeiangaben ein Wohnmobil und ein Lastwagen. In der Folge sei Diesel aus dem Tank des Lkw ausgelaufen und habe sich auf einer Fläche von etwa 500 Quadratmetern verteilt. Die Reinigungsarbeiten dauerten auch hier am Freitagmorgen zunächst an. Laut Verkehrsleitzentrale gab es hier Stau in Richtung Süden bis in den Bereich Waltershof und im Norden bis zur Anschlussstelle Schnelsen-Nord.