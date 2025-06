Die Strecke um den See in Oberitalien zählt zu den beliebten Strecken für Radfahrer. Jetzt wurde ein Zwischenstopp für einen ausländischen Touristen zum Verhängnis.

Brescia - Am Gardasee in Oberitalien ist ein ausländischer Radfahrer tödlich verunglückt. Der 40 Jahre alte Mann verlor nach Angaben der Polizei am Rand einer Straße am östlichen Ufer das Gleichgewicht und stürzte etwa 90 Meter nach unten ins Wasser. Er konnte nur noch tot aus dem See geborgen werden. Nach Informationen der italienischen Nachrichtenagentur Ansa stammt der Mann aus Polen.

Die Zeitung „La Repubblica“ berichtete, dass der Radler mit zwei anderen Männern unterwegs gewesen sei. Ursprünglich wurde vermutet worden, dass er angehalten hatte, um ein Foto zu machen. Die Mitfahrer hätten jedoch berichtet, dass er eine Pinkelpause einlegen wollte, schrieb die Zeitung. Als der 40-Jährige nicht zurückkam und auch nicht mehr aufzufinden war, alarmierten sie die Polizei.

Die Straße rund um den Gardasee ist eine sehr beliebte Strecke unter Radfahrern. Auch viele Deutsche sind dort unterwegs.