Berlin - Fahrgäste der S-Bahn müssen sich zum Start der neuen Woche auf Verzögerungen bei der Stadtbahn einstellen. Auf den Linien S3, S5, S7, S75 und S9 kommt es zu Verspätungen und Ausfällen, wie die S-Bahn auf der Plattform X mitteilte. Als Grund wurde die Reparatur an einem Signal im Hauptbahnhof genannt. Wegen einer weiteren Signalreparatur besteht auf der Linie S1 zwischen Hohen Neuendorf und Birkenwerder weiter Pendelverkehr.