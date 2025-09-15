Mit einer Kutsche fährt ein Mann im Vogtlandkreis auf einen Polizisten zu, rammt das Einsatzfahrzeug und versucht zu flüchten. Die Flucht endet aber nach kurzer Zeit.

Reichenbach - Ein Kutscher hat mit seiner Kutsche ein Polizeiauto in Reichenbach (Vogtlandkreis) gerammt. Der 36-Jährige wollte in der Nacht vor einer Kontrolle fliehen, indem er mit der Kutsche, an die ein Pferd angespannt war, auf einen Beamten zufuhr, wie die Polizei Zwickau mitteilte. Der Polizist sprang demnach zur Seite und die Kutsche rammte einen Polizeiwagen.

Der Kutscher fuhr laut Polizei mit seinem Gefährt weiter, durchbrach aber nach zwei Kilometern einen Weidezaun und blieb dort im Matsch stecken. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme bei dem Mann an, weil sie vermuteten, dass er alkoholisiert war. Das Pferd erlitt den Angaben zufolge eine Verletzung am Bein, eine Tierärztin kümmerte sich um das Tier.