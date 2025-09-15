Eine Brücke der Bundesstraße 189 soll laut Verkehrsministerium durch einen Neubau ersetzt werden. Baustart ist aber nicht wie ursprünglich geplant im Frühjahr, sondern im Herbst.

Magdeburg - Die Elbbrücke zwischen Seehausen (Sachsen-Anhalt) und Wittenberge (Brandenburg) soll einem Bericht zufolge ab September 2026 abgerissen werden. Demnach rechnet das Verkehrsministerium in Sachsen-Anhalt mit einer Bauzeit von drei Jahren, wie die „Magdeburger Volksstimme“ berichtet. Die Brücke der Bundesstraße 189 gilt als marode. Baustart sollte den Angaben zufolge eigentlich schon im Frühjahr sein, nun verzögert sich der Beginn der Arbeiten. Veranschlagt seien rund 100 Millionen Euro. Als Umleitung soll demnach die neue Autobahn 14 dienen.