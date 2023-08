Riesa - Nach umfassender Suche hat die Polizei die verschwundene Maschinenpistole aus dem Polizeirevier Riesa mitsamt Munition gefunden. Die Dienstwaffe befand sich in einem sogenannten Poolfahrzeug der Dresdner Polizei, wie die Polizeidirektion Dresden am Freitag mitteilte. Poolfahrzeuge sind Fahrzeuge, die beispielsweise an Polizeireviere geliehen werden, wenn deren Wagen nicht einsatzbereit sind. Laut Polizei wurde die Waffe vor der Weitergabe nicht aus dem Fahrzeug herausgenommen.

Polizeipräsident Lutz Rodig bezeichnete den Vorfall als „deutlichen Weckruf“: „Er hat gezeigt, dass wir im Umgang mit unserer Ausrüstung, und insbesondere mit Waffen, verantwortungsbewusster sein müssen.“ Die eingeleiteten disziplinarrechtlichen Überprüfungen hätten weiter Bestand, da der Verdacht einer Verletzung der Sorgfaltspflicht immer noch vorliege. Auch seien die bestehenden Regelungen verschärft worden. Das Fehlen der Waffe samt zwei Magazinen mit 60 Schuss Munition war am 4. August festgestellt worden. Rodig veranlasste eine umfassende Revision aller Dienstwaffen der Polizeidirektion.