Magdeburg - Der August als letzter Sommermonat ist in Sachsen-Anhalt besonders trocken und sonnig ausgefallen. Wie der Deutsche Wetterdienst in einer ersten Bilanz mitteilte, blieb der Monatsniederschlag mit rund 40 Litern je Quadratmeter deutlich unter dem Soll von 59 Litern. Besonders trocken sei es im Landesnorden gewesen mit teils unter 20 Litern je Quadratmeter.

Der August 2025 sei zugleich einer der fünf sonnigsten Augustmonate in Sachsen-Anhalt gewesen, die bisher erfasst worden seien. Die Sonnenscheindauer summierte sich den Angaben zufolge auf 265 Stunden. Damit habe sie um rund 34 Prozent über dem vieljährigen Mittelwert von 198 Stunden gelegen. Als durchschnittliche Augusttemperatur ermittelte der DWD 18,4 Grad Celsius. Der vieljährige Mittelwert der internationalen Referenzperiode 1961 bis 1990 liege bei 17,2 Grad Celsius.