Die neue Erstaufnahmeeinrichtung in Stendal ist jetzt komplett in Betrieb. Was sich dadurch für die Unterbringung von Asylbewerbern in Sachsen-Anhalt ändert.

Stendal - Die Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Stendal hat ihren vollständigen Betrieb aufgenommen. Wie eine Sprecherin des Innenministeriums mitteilte, ging die Einrichtung bereits in der vorletzten Woche in den regulären Betrieb über. Derzeit seien rund 500 Menschen am Standort Stendal untergebracht, davon rund 150 aus der Ukraine, die aber in der Regel nur wenige Tage dort blieben.

Das Land will die Unterbringung von Asylbewerbern neben der Zentralen Aufnahmeeinrichtung in Halberstadt auf Stendal fokussieren. Zum Jahresende soll laut Innenministerium eine Außenstelle in Magdeburg geschlossen werden. In den vergangenen Monaten waren die Neuankünfte von Asylsuchenden in Sachsen-Anhalt deutlich zurückgegangen. Im Oktober wurden nach Angaben des Innenministeriums rund 44 Prozent weniger Ankünfte registriert als im Vorjahresmonat. Der Standort Stendal war seit vergangenem Jahr in einem Teilbetrieb.