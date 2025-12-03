Vereinsboss Hanning bestätigt das Interesse der Füchse Berlin an Dika Mem. Welche Auswirkungen ein solcher Transfer auf das Duell mit Erzrivale SC Magdeburg hätte, erklärt Stefan Kretzschmar.

Berlin - Nach Einschätzung von Handball-Ikone Stefan Kretzschmar wäre erst die Verpflichtung von Starspieler Dika Mem ein Schritt, der die Füchse Berlin dauerhaft auf Augenhöhe mit dem SC Magdeburg bringen würde. „Für die Füchse wäre es Wahnsinn, diesen Rückraum zu holen. Dann bist du in dauerhaftem Wettkampf mit Magdeburg. Dann bist du wettbewerbsfähig mit dem SCM“, sagte der ehemalige Sportvorstand der Berliner beim Streaming-Dienst Dyn.

Vereinsboss Bob Hanning hatte das Interesse der Hauptstädter am französischen Nationalspieler bestätigt. Es wäre der nächste Füchse-Coup nach der Verpflichtung von Simon Pytlick, der spätestens 2027 aus Flensburg an die Spree wechseln soll. „Das ist eine Nachricht und auch eine Verstärkung, die würde dann europaweit seinesgleichen suchen“, befand Kretzschmar.

Die zwei besten Rückraumreihen der Welt

Ein Duell zwischen den Erzrivalen Magdeburg und Berlin hätte dann einen noch größeren Reiz. „Dann heißt es: Die drei besten der Top Sechs der Welt im Rückraum gegen die drei Besten der Top Sechs der Welt auf der anderen Seite“, erklärte Kretzschmar.

Mathias Gidsel, Pytlick und Mem bei den Berlin gegen die SCM-Ausnahmespieler Felix Claar, Gisli Kristjansson und Omar Ingi Magnusson. „Es gibt keinen Spieler weltweit momentan, der noch in die Top Sechs kommt, wenn diese beiden Rückraumreihen aufeinandertreffen würden“, schwärmte der 52-Jährige weiter.