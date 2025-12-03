Altpapier wird zu Kunst: Der in Oldenburg geborene Michael Beutler will ein Museum zur offenen Werkstatt machen. Sein Entwurf wird jetzt ausgezeichnet.

Gelsenkirchen - Für einen Entwurf zur Gestaltung des Kunstmuseums Gelsenkirchen erhält der in Oldenburg geborene Künstler Michael Beutler den Kunstpreis der Kunststiftung NRW. Der auch als Nam June Paik Award bekannte Preis ist mit 25.000 Euro dotiert und wird jedes Jahr in Kooperation mit einem anderen Museum vergeben.

Für das Museum in Gelsenkirchen entwarf Beutler eine Installation, die die ehemalige Fabrikantenvilla in eine begehbare Werkstatt verwandelt. In dieser Werkstatt wird Altpapier in Skulpturen umgewandelt. Der Preis wird am 26. April verliehen.

Preisträger wurde mit großen Installationen bekannt

Beutler lebt in Berlin und Aachen und studierte in Frankfurt am Main sowie Glasgow. Bekannt wurde er mit raumgreifenden Installationen, die er meist aus recycelbaren Materialien wie Papier oder Holz gestaltet. Er lehrt als Professor für Künstlerische Gestaltung an der RWTH Aachen.

Der Preis zeichnet nach Angaben der Stiftung Künstlerinnen und Künstler aus, „deren Werk sich in besonderer Weise mit zeitgenössischen Formen und Konzepten auseinandersetzt“. Dazu werden mehrere Künstler nominiert und eingeladen, eine Arbeit für das kooperierende Museum zu entwerfen. Der Sieger-Entwurf wird im Rahmen einer Ausstellung gezeigt.