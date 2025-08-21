Ein kleines Kind ist beim Spielen auf die Straße gerannt. Ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Rathenow - Ein Vierjähriger ist bei einem Autounfall in Rathenow (Landkreis Havelland) schwer verletzt worden. Das Kind sei an einem Spielplatz auf die Straße gerannt, berichtete eine Sprecherin der Polizei. Dabei sei der Junge mit einem fahrenden Auto zusammengestoßen und habe sich schwere Verletzungen zugezogen.

Der Polizei zufolge hatte der 70 Jahre alte Fahrer mit einer Gefahrenbremsung vergeblich versucht, den Unfall zu verhindern. Der Junge wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Mutter war vor Ort. Die Polizei ermittelt nun zu dem Unfallgeschehen.