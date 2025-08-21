Am Abend wird die Feuerwehr über einen Brand im Kreis Osnabrück informiert. Etwas später ist sie mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Sachschaden ist trotzdem hoch.

Bippen - Bei einem Brand in Bippen (Kreis Osnabrück) ist ein Schaden von rund 200.000 Euro Schaden entstanden. Es sei niemand verletzt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Das Feuer sei in einem unbewohnten Fachwerkhaus ausgebrochen, die Flammen hätten sich schnell zu einem Vollbrand entwickelt. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Sie sei mit einem Großaufgebot im Einsatz gewesen. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt - auch Brandstiftung konnte man am frühen Morgen nicht anschließen. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.