Ein 49-Jähriger schüchtert in Peine mehrere Kinder auf einem Spielplatz mit einem Messer ein. Das Motiv des Mannes überrascht.

Peine - Ein Mann hat auf einem Spielplatz in Peine mehrere Kinder mit einem Messer bedroht. Der 49-Jährige habe die Tat eingeräumt, teilte die Polizei mit. Er habe sich demnach über das Verhalten der Kinder geärgert und sie deshalb mit dem Messer einschüchtern wollen.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch. Einsatzkräfte fanden den Mann wenig später in der Nähe des Spielplatzes und stellten das Messer sicher. Gegen den 49-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet, außerdem erhielt er einen Platzverweis. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.