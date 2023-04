Leipzig - Der aus Goethes „Faust“ bekannte Auerbachs Keller in Leipzig wird in zwei Jahren 500 Jahre alt - und fängt schon jetzt mit dem Feiern an. Zum Jubiläum sei ein Programm entwickelt worden, das sich bis 2025 erstrecke, sagte der Wirt des traditionsreichen Kellers, René Stoffregen, am Dienstag. Unter anderem zählten dazu speziell für Kinder entwickelte Führungen, ein Studenten-Event und im Frühjahr 2025 ein Osterspaziergang in einem Leipziger Park mit Picknick-Korb und „Faust“-Lektüre.

Stoffregen macht sich zudem Hoffnungen, dass anlässlich des Jubiläums eine Sammelmünze oder sogar eine 2-Euro-Münze geprägt wird. Mit dem Vorschlag habe man sich an das Bundesfinanzministerium gewandt. In diesem Herbst werde ein Expertengremium darüber entscheiden, ob es mit dem offiziellen Zahlungsmittel mit einem Auerbachs-Keller-Abbild etwas wird.

Das Traditionslokal führt seine Anfänge auf den Leipziger Arzt Dr. Heinrich Stromer von Auerbach zurück. Dieser habe 1525 in seinem Keller damit begonnen, Wein an Studenten auszuschenken. Rund 90 Millionen Menschen sollen Auerbachs Keller bislang besucht haben. Goethe, der während seines Studiums wiederholt in dem Studentenlokal weilte, lässt eine Szene im „Faust“ dort spielen.