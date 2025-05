Attacke mit Hammer in Dresden: 20-Jähriger in U-Haft

Dresden - Nach einer Attacke mit einem Hammer auf einen Mann in Dresden ist ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Dem 20-Jährigen werde gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft Dresden mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Beschuldigte gemeinsam mit einem 21-Jährigen am vergangenen Montag einen 42-Jährigen an einer Haustür mit einem Hammer attackiert haben.

Das Opfer habe den Schlag gegen den Kopf jedoch abwehren können, sodass er lediglich an der Schulter verletzt wurde, hieß es weiter. Anschließend konnte der 42-Jährige die Tür schließen. Der Tatverdächtige ist den Angaben zufolge vorbestraft und stand zum Tatzeitpunkt unter Bewährung. Er hat keine Angaben zum Tatvorwurf gemacht.