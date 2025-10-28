Wieder Ammoniak-Austritt bei Tönnies: Nach einem Vorfall im vergangenen Jahr ist nun ein Mitarbeiter in Weißenfels leicht verletzt worden.

Weißenfels - Ein Mitarbeiter im Tönnies-Schlachthof in Weißenfels (Burgendlandkreis) ist durch den Kontakt mit Ammoniak leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hat die Person am Montagabend durch das ausgetretene Gas eine Augenreizung erlitten. Demnach wurde der Katastrophenschutz gerufen und rund 140 Mitarbeiter evakuiert. Der Einsatz sei kurz nach 22 Uhr beendet worden, teilte die Polizei mit.

Bereits 2024 war in einem Fleischwerk von Tönnies bei Rheda-Wiedenbrück Ammoniak ausgetreten. Vier Mitarbeiter hatten sich damals leicht verletzt. Ammoniak wird zu Kühlungszwecken eingesetzt.