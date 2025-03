Arbeitslosenquote in Berlin weiter über 10 Prozent

Die Arbeitslosenquote in Berlin liegt weiter über 10 Prozent. (Archivbild)

Berlin - Die Zahl der Arbeitslosen in Berlin ist im März im Vergleich zum Vormonat um 951 auf 216.373 Menschen gestiegen. Die Arbeitslosenquote lag damit stabil bei 10,2 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Berlin mitteilte. Vor einem Jahr lag die Quote bei 9,6 Prozent.

„Wir setzen nun auf die anstehende, normalerweise saisonübliche Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt“, sagte die Chefin der Regionaldirektion für Arbeit, Ramona Schröder. Erstmals seit Mai 2021 war die Arbeitslosenquote im Januar 2025 wieder auf über 10 Prozent gestiegen.