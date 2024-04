Dresden - Apple schickt wieder Kamera-Autos auf sächsische Straßen, um seine digitalen Karten zu verbessern. Die auffälligen Autos mit ihren Kameraaufbauten seien ab sofort bis Mitte August in ganz Sachsen unterwegs, teilte der iPhone-Konzern auf seiner Maps-Internetseite mit - unter anderem in den Städten Dresden, Leipzig und Chemnitz sowie den Landkreisen Bautzen, Görlitz, Meißen und Zwickau.

Apple erstellt mithilfe der Aufnahmen detaillierte Karten mit Informationen zur Verkehrsführung und Geschäften. Zum ersten Mal kamen Apples Wagen mit Kameras und Laserradar-Sensoren, die Formen erkennen können, 2019 nach Deutschland.

Seit dem Sommer 2021 geschieht dies in Großstädten wie Berlin und München auch mithilfe von Kamera-Rucksäcken. Somit kann der Konzern die Funktion „Umsehen“ („Look Around“), also Aufnahmen von Straßenzügen ähnlich wie bei Google „Street View“, in autofreien Bereichen innerhalb seines Dienstes anbieten. Die neue Version aus dem Frühjahr 2022 umfasst eine detailreichere Darstellung, die von der Straßenabdeckung über 3D-Gebäude in Städten bis hin zur Landschaft mitsamt Vegetation reicht.

Apple betonte, dass wie bisher Gesichter und Nummernschilder vor der Veröffentlichung in der „Umsehen“-Funktion automatisch unkenntlich gemacht würden. Wer die Verpixelung des eigenen Hauses beantragen möchte, kann sich per E-Mail unter [email protected] an Apple wenden. Verpixelungsanfragen an Google für Darstellungen in Street View können an [email protected] gerichtet werden.