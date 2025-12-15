Wie könnte es anders sein: Seinen 67. Geburtstag verbringt der frühere Regierungschef Stephan Weil im Landtag – dort, wo er Niedersachsens Politik über viele Jahre geprägt und gestaltet hat.

Hannover - Niedersachsens früherer Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ist zu seinem 67. Geburtstag im Landtag gefeiert worden. Landtagspräsidentin Hanna Naber (SPD) gratulierte „im Namen des ganzen Hauses“ und wünschte „Gesundheit und Wohlergehen für das neue Lebensjahr“. SPD-Fraktionschef Stefan Politze überreichte Weil eine Flasche süditalienischen Rotweins. Die eigentlichen Feierlichkeiten, so Naber, sollten dann aber lieber auf den Abend verlegt werden.

Weil war von 2006 bis 2013 Oberbürgermeister von Hannover und von 2013 bis Mai dieses Jahres Ministerpräsident. An den Ruhestand denkt er offenbar nicht: Nach dem Ende seiner Amtszeit kümmert er sich als Co-Vorsitzender einer Kommission um die Reform der Schuldenbremse und als Vorsitzender des Stiftungsausschusses um die Geschicke der Universität Göttingen.