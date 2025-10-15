Berlin - Ein Hauch von Herbst im Kanzleramt: Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Apfel- und Blütenköniginnen aus den wichtigsten deutschen Obstregionen zum jährlichen sogenannten Apfelkabinett empfangen. Die fast 50 Jahre alte Veranstaltung, angestoßen von einer Initiative der Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse, soll die Bedeutung heimischer Obstproduktion hervorheben, wie die Initiative mitteilte. Gerade in Zeiten von Importabhängigkeit sei auf die Arbeit der heimischen Obstbauern hinzuweisen. Zu diesem Anlass fanden diverse Obstkörbe mit frischen Äpfeln ihren Weg ins Kanzleramt.