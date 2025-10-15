weather regenschauer
  3. Telekommunikation: Polizei-Telefone in Brandenburg lahmgelegt

Telekommunikation Polizei-Telefone in Brandenburg lahmgelegt

In Brandenburg sind die Telefone der Polizei aktuell ausgefallen. Eine landesweite Störung sorgt für Einschränkungen.

Von dpa 15.10.2025, 11:20
Leitungen lahmgelegt: Die Polizei Brandenburg meldete am Vormittag eine landesweite Störung der Telefone über die öffentliche Einwahl. (Symbolbild) Soeren Stache/dpa

Potsdam - In ganz Brandenburg sind die Telefone der Polizei derzeit lahmgelegt. Es gebe eine landesweite Störung der Telefone über die öffentliche Einwahl, teilte die Polizei Brandenburg bei der Plattform X mit. „An der Behebung des Problems wird gearbeitet“, hieß es. Der Notruf sei über die 110 weiterhin erreichbar. Zur möglichen Ursache der Telefon-Störung wurde bislang nichts bekannt.