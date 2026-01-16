Nach einer rasanten Flucht vor der Polizei in Zeithain soll ein 31-Jähriger wegen mehrerer Diebstähle und eines verbotenen Autorennens vor Gericht kommen. Auch Drogen sind im Spiel.

Zeithain/Dresden - Ein mutmaßlicher Autodieb soll sich in Zeithain (Landkreis Meißen) mit der Polizei eine gefährliche Verfolgungsjagd geliefert haben. Nun sei gegen den 31-Jährigen Anklage wegen Diebstahls in zwei Fällen und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens erhoben worden, teilte die Staatsanwaltschaft Dresden mit.

Laut Anklage soll der Mann Mitte Oktober 2025 einen Wagen aus einer Autowerkstatt in Riesa gestohlen haben. Vor einem Streifenwagen der Polizei flüchtete er anschließend in Zeithain und fuhr innerorts deutlich über 100 Kilometer pro Stunde. Nach einer Kreuzung verlor der Beschuldigte die Kontrolle über das Fahrzeug und überschlug sich. Bei der Fahrt soll der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gewesen sein.

Überdies wird ihm ein weiterer Autodiebstahl zur Last gelegt. Das Amtsgericht Dresden muss über die Eröffnung des Hauptverfahrens und die Zulassung der Anklage entscheiden.