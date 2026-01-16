Viele Unternehmen in Niedersachsen blicken weiterhin skeptisch auf die Wirtschaftslage. Die jüngste Umfrage der IHK zeigt: Von einer Erholung ist kaum etwas zu spüren.

Die Mittel aus den Sondervermögen des Bundes kommen nur langsam in Wirtschaft an, die Stimmung bleibt gedämpft. (Symbolbild)

Hannover - Die Konjunkturerholung in Niedersachsen lässt weiter auf sich warten. Nach einer Umfrage der Industrie- und Handelskammern verharren Geschäftslage und Konjunkturklima zum Jahreswechsel auf niedrigem Niveau. Gegenüber dem niedrigen Stand vor drei Monaten habe sich das Konjunkturklima nicht verbessert.

Mehr als jedes vierte Unternehmen beurteile seine Geschäftslage weiter als schlecht. Und nur jedes achte Unternehmen rechnet mit einer günstigeren Geschäftsentwicklung in den kommenden Monaten, fast jedes dritte dagegen mit einer Verschlechterung. Das ist das Ergebnis der jüngsten Konjunkturumfrage der Kammer.

Auftragsbücher füllen sich etwas

Immerhin: In der Industrie zeichnete sich im Schlussquartal eine leichte Belebung des Geschäfts ab. Die Auftragseingänge hätten in den meisten Industriezweigen erkennbar zugelegt. Sie erwarte daher „eine allmähliche Belebung der Konjunktur“, sagte Maike Bielfeldt, Hauptgeschäftsführerin der IHK Niedersachsen, in Hannover.

Der leichte Aufwärtstrend sei vor allem auf steigende Staatsausgaben für Rüstung und Infrastruktur zurückzuführen, so Bielfeldt. „Schuldenfinanzierte Ausgaben können zwar das Wachstum 2026 allmählich ankurbeln, aber keine Reformen ersetzen“, sagte sie. „Für ein stärkeres Wachstum brauchen die Unternehmen aber spürbare Erleichterungen bei Steuern, Lohnnebenkosten und Bürokratie – und zwar sofort.“

Für die Untersuchung, die die IHK alle drei Monate durchführt, wurden zwischen dem 11. Dezember und 12. Januar 2.151 Unternehmen im Land befragt.