Ein festgefahrenes Schiff lag seit Tagen im Jungfernsee. Nun fährt das Güterschiff wieder über die Havel und ist um 100 Tonnen leichter.

Potsdam - Das polnische Güterschiff, dass sich vor Tagen auf dem Jungfernsee bei Potsdam festgefahren hat, ist wieder unterwegs. Das Schiff sei um 100 Tonnen Fracht erleichtert worden und mittlerweile wieder auf seinem Kurs, sagte ein Sprecher des Schifffahrtsamtes in Potsdam. Das Schiff war auf Land gelaufen. Zwei Versuche, es zu befreien, waren vorher gescheitert. Durch die abgeladene Last konnte die Besatzung das Schiff befreien.

Das Schiff war vor einigen Tagen außerhalb der Fahrrinne auf eine Untiefe geraten und so zu weit auf Land gerutscht. 744 Tonnen Split hatte das Boot ursprünglich geladen. Die Besatzung war während der vergangenen Tage durchgehend an Deck.