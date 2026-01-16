Seit 50 Jahren begeistern die Abrafaxe viele Comic-Fans. Ein neues Abenteuer führt das Trio nun ins Erzgebirge. Was sie dort entdecken und warum Fans auf eine besondere Signierstunde hoffen dürfen.

Schneeberg - Das Erzgebirge wird Schauplatz eines neuen Abenteuers der Abrafaxe. In einem Sonderheft tauchen die Comic-Helden in den historischen Bergbau der Montanregion ein, die seit 2019 offiziell zum Unesco-Welterbe zählt. Abrax, Brabax und Califax lernen in Schneeberg historische Figuren kennen, wie der Welterbe-Verein informierte. Dazu habe das Team der Comic-Zeitschrift „Mosaik“ in den vergangenen Monaten intensiv vor Ort zu Geschichte und Bergbau-Traditionen recherchiert.

Das Heft wird am 4. Februar in Schneeberg offiziell vorgestellt. Für Fans ist dazu eine Signierstunde auf der Fundgrube Wolfgangmaßen geplant, die in dem Heft ein Schauplatz ist. Das Sonderheft soll gratis verteilt werden.

Abrafaxe erleben seit 50 Jahren Abenteuer

Seit 50 Jahren erleben die drei Helden regelmäßig Abenteuer. Das erste komplette Heft mit ihnen erschien im Januar 1976 in der damaligen DDR und hieß „Das Geheimnis der Grotte“. Seither haben sie sich eine große Fan-Gemeinde erobert, die ihnen auch nach der Wiedervereinigung die Treue gehalten hat. Das Trio war unter anderem schon im antiken Griechenland, traf Nofretete im alten Ägypten, zog durch das Mittelalter und lernte unzählige große Abenteurer und berühmte Persönlichkeiten der Geschichte kennen.